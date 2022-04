Khalid KACHY

Ingénieur d'Etat, lauréat de l’Ecole Royale de l’Air de Marrakech, je me distingue par une expérience de 15 ans dans le domaine aéronautique, au sein des Forces Royales Air.



Apte en matière de maintenance préventive et currative; planification des interventions techniques; échelonnement des travaux d'entretien journalier/périodique au profit des aéronefs; organisation/motivation des équipes de travail autour d'un projet et logistique du matériel et produits aéronautiques.



Mes compétences :

Logistique

Maintenance

Matières dangereuses

Responsable logistique

Stage maintenance

USA