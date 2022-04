Khalid KHALIFA, PMP®

Ingénieur d'état en informatique depuis juin 2004. j'ai passé les premières trois ans de ma carrière en tant que responsable développement chez Dial Technologies. Cette première expérience m'a permi d'apprendre le métier d'ingénieur informaticien dans ses aspects les plus concréts. J'ai pu, en premier lieu, concrétiser mes connaissances en dévelloppement. Puis j'ai appris à prendre en charges des projets de développement de plus en plus importants. A l'issue de la deuxième année, j'ai eu l'occasion de gérer une équipe de stagiaires dans le cadre d'un projet J2EE.

L'équipe de Dial Technologies étant réduite en nombre de personnes, mon expérience m'a permis de m'impliquer sur plusieurs aspects autre mon propre métier. Le respect de mes supérieurs ainsi que leur confiance m'a inculqué un sens d'entreprise et d'engagement.



Aprés ces trois ans j'ai décidé de me déplacer à Rabat pour des raisons personnelles.



J'ai rejoint le groupe Devoteam dans le cadre d'un projet en tant que chef d'équipe. Cette expérience est à mon sens une occasion trés interessante. Une nouvelle structure venait en fait d'être créée 'Devoteam Services', c'est la branche Offshore du groupe. Assister aux premières phases de sa création et le lancement de plusieurs projets est une bonne occasion pour élargir ma propre vision sur le fonctionnement de la structure ainsi que celui du groupe et des entreprises en général.



Mes compétences :

SQL

PHP

Linux

JQuery

JavaScript

Java Platform

Informatique