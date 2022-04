Khalid KHANCHAR

DRH, Responsable analyse et gestion. Mathématicien à l’université, puis Ingénieur informaticien, j'ai eu l'occasion d'assumer plusieurs responsabilités (Analyste programmeur, Formateur, Responsable de formation, Responsable informatique, responsable administratif). Après plusieurs formations supplémentaires en management, je débarque chez ITURRI en 2006 pour développer et implanter un ERP taillé sur mesure qui, fort heureusement, s'est conclu par la satisfaction de tous les utilisateurs qui se connectent en interne ou en externe via VPN.

En 2008, J’ai été nommé Responsable d’analyse et gestion, et deux mois après vient le titre du DRH nouvellement créé par le groupe pour maintenir un certain équilibre dans la plateforme marocaine. Ma mission consiste à assurer le bon fonctionnement de l’usine tout en équilibrant entre les valeurs du groupe et les objectifs de la division (spécialement la réactivité sachant que nous sommes façonniers en vêtement militaire, vêtement de travail, EPI, Véhicules pompiers, et autres activités)



Mes compétences :

Ingénieur informatique

Gestionnaire

Ressources humaines