Managing Director, Accenture Insurance



Khalid Lahraoui est responsable de l’activité Management Consulting Assurance d’Accenture pour la France. Entré chez Accenture en 1998, il est spécialisé dans le secteur de l’Assurance Vie et non Vie, en France et à l’étranger. Il est responsable de toutes les activités Consulting et Outsourcing pour un grand groupe d’assurance en France. Khalid pilote nos recherches et études dans le secteur de l’assurance en France, notamment nos analyses prospectives du marché de l’assurance, telles que « Assurance 2020 » et « Bancassurance 2015 ». Khalid est aussi membre du Comité Exécutif France, Benelux et The Netherlands, en charge de nos activités Human Capital, Diversités et Fondation.





Mes compétences :

Stratégie digitale

Gestion de projet

Conseil en management

Gestion des talents

Conseil en organisation

Responsabilité sociétale des entreprises

Coaching individuel

Assurance

Finance d'entreprise