Khalid LISSIR

Doué par l'image et le son,

en accumulant plus de 10 ans dans le domaine grâce à l'expérience acquise en débutant stagiaire en 2005 comme assistant cameraman à Casablanca, l'évolution se suit par l'intégration au corps du bureau de correspondance de Dubaï TV au Maroc.

en 2010 mon expérience s'étale sur le niveau européen en joignant la société Media Cast qui tenait les bureaux de correspondance de la chaîne B.B.C Arabia partout dans le monde.

mon intérêt se dirige vers le matériel (pour mieux suivre l'évolution de ce domaine) et je me suis intégrer dans la société LTS Maroc au sein de laquelle j'ai grimpé pour avoir le poste de technico-commercial dans le département de Broadcast et Visioconférence.

actuellement je suis Directeur technique du département de production audiovisuelle au sein de PLOY ZONE au Maroc.



Mes compétences :

Production audiovisuelle

Director of video production

Cameraman

Video editor

Vfx

Motion design