Khalid MABROUK

Entreprise d'étanchéité Toiture Terrasse

Notre entreprise est spécialisée dans l'étanchéité et l'isolation des toitures terrasses de tout type et de toute configuration mais aussi dans la recherche de fuites et l'entretien des toitures terrasses.



Nous intervenons dans PAU et alentours pour tout travaux d’étanchéité de : toit plat - Terrasse Balcon - Toiture végétalisée - Aménagement de Terrasse - Diagnostique Prévention - Urgence.dépannage ..



Que vous soyez Particulier, industriel, Syndic de copropriété, Promoteur..., Notre équipe vous accompagne tout au long de vos projets de l’étude à la maintenance, en élaborant le meilleur compromis entre vos attentes, les exigences de performances et les contraintes réglementaires.



Mes compétences :

etancheite

