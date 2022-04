Je m’appelle Khalid Ouaddi je suis célibataire âgé de 23 ans ( né le 14/04/1991 ) mon origine est Elksiba mais j'ai fais mes études a Beni Mellal je suis titulaire d'un baccalauréat option science économie et gestion et d'un diplôme de technicien spécialisé en gestion des entreprises, j'ai effectue un stage au sein de l'ONE en qualité d'agent commercial et administratif et aussi j'ai travaillé pour une période d'un an et demis au sien de la société VERDUN INTER RELATION en qualité d'agent commercial et administratif;et j'ai effectué un stage au sein de bureau de fiduciaire du 03/03/2014 au 30/052014.





Mes compétences :

Statistiques descriptives

Marketing opérationnel et stratégique

Comptabilité générale et comptabilité Analytique

La gestion de Production de stock et Budgétaire

Calcul l'IS et l'IR

Microsoft Word, Excel,power point,Access,Outlook