Khalid OUBRIK

• Contrôle journalier des installations (concassage et broyage) et établissement rapport d’expertise.

• Suive l’installation d’air comprimé et groupe pompage d’eau industrielle.

• Suivi les engins de manutention.

• Création avis d’inspection et l’ordre de maintenance sur SAP.

• Planification des travaux de maintenance préventive.

• Gestion de la maintenance (Demande d’achat, commande, OT, avis…) sur SAP.

• Planification les travaux du grand entretien.

• Établissement cahier des charges.

• Suivi les travaux de sous-traitance.

• Traitement des offres prestataires et pièces rechanges.

• Préparation des pièces rechanges.

• Validation technique des pièces rechanges stratégiques et consommables.

• Étude des modifications pour améliorer l’installation

• Mesure vibration et contrôle pièces d’usure blindage.

• Dessinateur industriel sur AUTOCAD.





Mes compétences :

Analyse vibratoire

Dessinateur industriel

Gestion des stocks

Autocad

SAP

Microsoft Word,PowerPoint, XLS