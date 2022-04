Khalid OUFKIR

Mon investissement et ma ténacité commerciale donnent des résultats que je désire aujourd’hui mettre a vos services depuis mon pays d’accueille qui est le PAYS BAS. Je suis convaincu que ma forte connaissance du marche marocain dans les domaines, du plasturgie, BTP et le secteur agricole ainsi que ma motivation, mon goût de challenge et mon sens aigu de la vente sauront vous convaincre.



Compétences,



Maîtrise de la chaine commercial de A à Z, autonome, consciencieux, méthodique, organisé sens du relationnelle, esprit d’équipe, Patient, énergique, facilité d’adaptation,

stable Gestion, mobile géographiquement et une forte connaissance du marche marocain (secteur agricole, secteur BTP)



Mes compétences :

autonome

Commercial

Connaissance du marché

Consciencieux

Energique

Esprit d'équipe

Facilité d'adaptation

Maroc

Méthodique

Mobile

Organisé