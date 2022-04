Khalid OULEHRI

Actuellement Directeur commercial & Marketing de l'agence Maghreb Arabe Presse , principale fournisseur d'information au Maroc pour la presse et la télévision ainsi que pour les grands comptes privés.



Drecteur régional sur Tanger et région pour le groupe ADDOHA , leader de l'immobilier au Maroc , venant de la banque aprés un parcours de 24 ans chez la Banque Populaire , Wafasalaf et Al Barid Bank



Mes compétences :

Persévérant

Sens du contact

Sens du contact humain

Sociable

Orienté objectifs

