Mètre Carré : Le Portail de l'industrie Immobilière Marocaine. Retrouvez nous surArray

Mission

· Proposer chaque jour une sélection d'articles sur le marché immobilier marocain et publier de façon périodique des études, des analyses, des infographies, des vidéos d'informations etc ...



· Favoriser la création de réseaux professionnels pour faciliter l’échange d’information et les partenariats.



· Le site a pour vocation d’informer et mobiliser les professionnels de l’immobilier et les organismes publics sur la problématique de l’opacité du marché immobilier marocain afin de favoriser une meilleure circulation de l’information entre les acteurs de l’industrie immobilière.



· Participer activement à la transparence du marché de l’immobilier Marocain en fournissant un maximum d’informations sur les transactions, les prix des actifs et les rendements. « Les investisseurs ont besoin de mesurer la liquidité et la profondeur du marché, comparer les rendements des différentes classes d’actifs et segments de marché afin d’investir dans des actifs aussi complexes que des immeubles de placement ».



· Valoriser les acteurs de la chaîne de valeur de l’immobilier au Maroc en partant de l’investisseur jusqu’à l’utilisateur final.



· Mettre en valeur le marché marocain dans le monde.

Description

Nous couvrons toute l'actualité Immobilière: Investissement, Promotion, Urbanisme, Architecture, Veille Juridique, Développement durable, International, ...



Mes compétences :

Immobilier

Information

Actualité

Social media

Médias