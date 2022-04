Je suis dans le domaine de Textile professionnel depuis 21ans. J'ai occupé en premier lieu le poste de Responsable production de 1993 à 2003 et puis Responsable commercial dans le marché local de 2003 à 2005. Et puis Directeur Commercial Export de 2005 à 2011 pour occupé le poste de Directeur Commercial pour les deux marchés Local et Export jusqu'à 2014.

Maintenant je suis chargé des affaires Commerciales.