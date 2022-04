Khalid RACHIDI

L'activité principale de BTM CONSTRUCTIONS est Travaux de maçonnerie générale et gros œœuvre de bâtiment, gros œœuvre de bâtiment sans responsabilité globale de la construction les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés : maçonnerie et travaux courants de béton armé maçonnerie, pavage montage d'armatures destinées aux coffrages en béton réalisation de clôtures en maçonnerie ou en plaques de béton réalisation de raccordements à la voirie et aux réseaux divers



Constructions de bâtiments industriels



Spécialiste du bâtiment industriels