Khalid RAHFANI

Ingénieur en systèmes Automatisés et Contrôle Qualité ayant un Mastère Spécialisé Management de la chaîne logistique et Achats de SKEMA Business School « Ex ESC Lille & CERAM ».



En Recherche d'une position en: Achats, Logistique, Gestion de la production, Maintenance, Contrôle Qualité, Ingénierie industrielle.



Connaissances:



• Systèmes d’exploitation : Ms Windows, MS-DOS, Linux.

• Bureautique: Word, Excel, PowerPoint.

• SGBD: Ms Access, ORACLE 10g.

• Réseaux & Télécommunication: OSI, TCP/IP, Frame Relay, Ethernet, Token ring, X25, Traitement du signal Analogique et numérique, Propagation d’ondes, Antennes, DSP, Communication Numérique.

• Conduite de projets: Ms Project.

• Gestion de production: Gestion à long, moyen et court terme: "MRP II, ERP".

• Gestion de stock: FIFO, LIFO, CMUP, PMUP, JiT, Kanban.

• Logiciels de Simulation & calcul: ISP Synario, OrCAD, Modelsim, Simulink Matlab.

• Programmation et supervision d’automates: Micrologix, Siemens STEP7, RSView, WinCC.

• Langages de Programmation: C, C++, VHDL, ADA, Ladder, Assembleur, Visual Basic, HTML « Dreamweaver ».

• Planification et Ordonnancement: Réseau PERT, Diagramme de Gantt.

• Maintenance: maintenance préventive, maintenance corrective, sûreté de fonctionnement, arbre des défaillances, arbre des évènements.

• Gestion & Analyse du risque: APR, AMDEC, HAZOP, "WHAT IF", noeud-papillon, ARAMIS, LOPA, QRA.

• Contrôle Qualité & Amélioration Continue: ISO 9001, ISO 22000, ISO 19011, ISO 17025, ISO 14 001, OHSAS 18001, ISO/TS 16646, BSC & KPIs « Tableau de bord prospectif».



Mes compétences :

Team management

Qualité

Leadership

Supply chain

Maintenance

Audit logistique

Project management

Production Management

Logistique

Achats

Supply Chain Management

Export

Import

Transport

Gestion de la production