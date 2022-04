Khalid SAAD ZAGHLOUL

J'ai travaillé d'abord comme statisticien.

Puis j'ai continué à développer mon expérience dans le domaine décisionnel, que ce soit pour les scores, les systèmes décisionnels, les systèmes de contrôle du risque, lé data management, le développement de produits, de canaux, de filiales internationales, la conduite des chantiers Bâle II, etc...

Après une bonne partie de ma carrière en France (EdF, Mediapost, Sofinco), j'ai décidé de la poursuivre en Espagne comme directeur du risque et du recouvrement pour Laser-Cofinoga et ensuite comme directeur des risques retail au sein de Santander Consumer Finance, où j'ai eu comme challenge de gérer l'acceptation et les risques de 80% de l'encours de crédit à la consommation de SCF en Espagne.

J'ai récemment décidé de rejoindre le leader du crédit à la consommation en Europe BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour le même type de responsabilité.



Mes compétences :

Gestion du risque