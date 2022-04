Khalid SAMHI

Fort des compétences et responsabilités que j'ai acquises au long de ces années, j'ai à présent une vision précise et une maîtrise certaine des fonctions inhérentes au poste de Technicien de machines MUTOH (BLIZZARD,VALUEJET, Spitfire, Viper).



Je souhaiterais vivement rejoindre votre entreprise et mettre à votre service l'ensemble de mes qualités professionnelles.



Convaincu que notre collaboration serait un succès, et espérant que ma candidature retiendra toute votre attention, je me tiens à votre disposition pour tout complément d'information.



De plus mes missions intérimaires et mon passage dans des structures de vente m’ont amené à

rencontrer des personnes d’horizons divers et à développer mon écoute, ainsi que ma volonté de

dépassement de moi-même.



Mes compétences :

technical engineer

support technique