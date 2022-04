Khalid SLASSI

En charge de la Direction Marketing et Développement Commercial du Marché des Professionnels et de la TPE.

BMCE BANK est une Banque multi-métiers, s’appuyant sur un large réseau d’agences qui s'adresse à une clientèle diversifiée.

Aujourd’hui, BMCE Bank représente une institution phare dans le paysage bancaire marocain, une Banque de capitaux majoritairement marocains, disposant d’un actionnariat de qualité et de prestige, une Banque conjuguant son action avec celle d’un groupe privé national "Finance.com"



Mes compétences :

Relation Client

CRM

Banque

Finance

Marketing

Gestion de projet

Management

Gestion de la relation client

Développement commercial

Prise de décision

Communication