Khalid SLIMANI

J'ai passé un baccalauréat paramédical et ensuite je me suis orienté dans la menuiserie, profitant de mon niveau scolaire pour travailler surtout la pratique. Il a fallu passer un bac pro avec une formation sur le tas .

Passionné, je suis arrivé au bout de mon challenge, grâce à mes proffesseurs qui m' ont encouragés à me dépasser.

Ensuite j'ai eut la chance d'avoir connu plusieurs entreprises et différentes expériences proffesionnelles accumulées, cela ma permit de me dévellopper plus rapidement.

Aujourd'hui j'ai decider d'appliquer tout ce savoir faire.