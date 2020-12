Bruno Tascon GRAPHISTE RÉDACTEUR

ÉDITION - PRESSE - WEB :

(communication - publicité)

Graphiste et Rédacteur en télétravail porté salarié

DEVIS - COMMANDES - FACTURES - (Images & Textes)



Mon nouveau site Internet :



https://bruno-tascon.wifeosite.com



Bruno Tascon

https://bruno-tascon.blogspot.com

06 81 76 39 21

bruno2tascon@gmail.com



Community Manager =

Graphiste + Rédacteur





- Création graphique : Logos, charte graphique, illustrations et dessins



- Actions graphiques : Contenu print, web, signalétique et presse écrite



- Reportages photos : Pour le Blogging, les CMS, les CANVAS et Print-Pubs



- Mise en page de CANVA : Web-Publicités carrées signées de 800 x 800 pixels



- Montage vidéos : Sur Google Youtube et partages sur les 37 Réseaux Sociaux



- Community Management : Blogging Textes-Images sur 37 Réseaux Sociaux



- Réalisation de Sites/Blogs : CMS GOOGLE via Blogger et Sites-Google



- Création de contenus web : Blogging quotidien avec Textes & Images



- Rédaction d'articles : Blogging RS, Blogs et communiqués de presse



- Animation de Réseaux Sociaux : Sur les groupes de Facebook-Business



Références :



Les 37 Réseaux Sociaux présentés sur ce lien :



https://bruno-tascon.blogspot.com/2020/03/reseaux-sociaux.html



CMS GOOGLE via Blogger et Sites-Google :



https://community-manager-val.blogspot.com

https://sites.google.com/view/bruno-tascon



web.1 = les sites Internet

web.2 = les blogs et les RS

web.3 = les sites/blogs avec RSE

RSE = RÉSEAUX SOCIAUX D'ENTREPRISES



Logiciels :



Illustrator et Photoshop (Greta 56) | 1998

Word et Quark X-press (Afogec, Paris) | 1998

Dreamweaver, Director (Cril Lorient) | 2000

Perfectionnement Animation Flash (Adobe France) | 2002

Montage Video, Adobe Premiere | 2003

Architecture 3D, Vue d'Esprit et 3DS Max | 2004

3D Google Sketchup, impression 3D | 2015

Adobe InDesign et CANVA | 2018