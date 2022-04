Aaron ROBERTSON

Ne prenez pas le risque de laisser votre message se perdre dans la traduction. Traducteur expérimenté de langue maternelle anglaise, j'ai traduit, entre autres, des sites web, des articles de blog, des notices d'utilisation, du matérial promotionnel, et des manuels de formation dans des domaines très variés.



Et avec huit ans d'expérience en tant que rédacteur freelance produisant du contenu en anglais pour les journaux internes et sites web des plus grandes entreprises françaises, je peux vous garantir d'être sur la même longueur d’onde que votre public anglophone.



Autant à l'aise dans un milieu littéraire que commerciale, j'ai aussi publié de la poésie, des essais littéraires, et des critiques musicales et artistiques. Le fait d'être basé dans mon pays la Nouvelle-Zélande, avec douze heures d'écart avec la France, signifie que l'avancement de votre projet n'a pas besoin de s’arrêter en même temps que vous.



Mes compétences :

Traduction français anglais

Traduction

Rédaction en anglais

Anglais