Suivi des chantiers :

Budgets, planning, pointage personnel et matériel, calcul dépenses et recettes suivi fournisseurs et sous-traitants, gazoil, calcul des prix de revient journalier par tache …etc.



Réalisation d’une situation mensuel chaque fin du mois pour tous les chantiers.



Domaine Terrassement, corps chaussée, Station concassage, station d’enrobé