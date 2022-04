Actuellement Auditeur interne au sein d'un grand groupe d'agro alimentaire, j'ai déjà auparavant sillonné deux cabinets d'expertise comptable chez les quels j'ai peaufiné mon savoir faire, techniquement aussi bien que sur le plan relationnel et professionnel.

l'audit c'est pas seulement pour faire des tics mais aussi faut avoir le sens d'observation et d'analyse, et surtout avoir une bonne et forte communicabilité avec autrui.