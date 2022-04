Khalida BEN ELRHALIA

Diplômée en tant qu’Ingénieur Informaticienne de l'INSEA et de l’Ecole Royale de l’Air, j'ai exercé différents métiers durant plus de 20 ans : Informatique, Ressources humaines et Logistique.Par la suite, j’ai eu un Master Expert Coach et un Master Coach Professionnel de l'EHTP, puis j’ai été formée au Coaching par Jane Turner et Bernard Hévin – Le Dôjô - Paris, à l’Analyse Transactionnelle et la Théorie Organisationnelle de Berne, à la PNL et à l’Hypnose Ericksonienne.

Installée à Rabat depuis 2007 en tant que coach, j'interviens dans les domaines suivants :

• Accompagnement des entreprises (Vision - Valeurs..)

• Accompagnement des dirigeants (Leadership - Assertivité - Priorités..)

• Accompagnement des équipes (Objectifs communs - Communication – Coopération..)

• Coaching individuel: (Atteindre vos objectifs professionnels et personnels - Affronter le changement avec sérénité - Découvrir son pouvoir intérieur - Trouver ou retrouver de l'énergie pour avancer dans la vie ... )

• Coaching de jeunes adultes et d’adolescents (Motivation – Orientation – Installation dans la vie active ..)



Que votre désir de changement s'inscrive dans votre contexte personnel ou professionnel, qu'il s'agisse d'optimiser vos performances personnelles , de renforcer votre estime de vous-même ou votre confiance en vous, de développer vos potentiels , vos compétences, le coaching vous aide à identifier vos besoins, à définir vos objectifs et vous accompagne pour atteindre un épanouissement personnel et professionnel.



Mes compétences :

Coaching

Coaching individuel

Théorie Organisationnelle de Berne

Disc - Arc en ciel

IMX

Coaching d'équipe

Hypnose Ericksonienne

Analyse transactionnelle

Programmation Neuro Linguistique