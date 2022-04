Khalifa Ababacar BADIANE

Diplômés d'un Dut STID et d'une licence MASS mention Assez bien et actuellement étudiant en M2 IREF Pro, je recherche un stage d'une durée minimale de 5 mois débutant à partir de septembre 2015 dans le domaine de la finance ou de la statistique. J'ai beaucoup de compétences dans le domaine des risques, de l'analyse financière, de la statistique, de la collecte de l'information et des données, de la programmation VBA et SAS ... Donc je suis à votre écoute pour toute proposition et information. Merci d'avance



Mes compétences :

Utilisation des logiciels bureautiques Word Excel

Maîtrise des logiciels de programmation SAS R VBA

Économètrie de panel

Économétrie des séries temporelles

Analyse de données

Programmation R VBA SAS

Gestion de portefeuille

Analyse financière

Marché des capitaux et politique monétaire

Value at risque

Bases de Données