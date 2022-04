Khalifa Ababacar NDIAYE

Solide expérience en création, en gestion opérationnelle, activités terrain et

en développement.



Maîtrise des réseaux de distribution, de la vente directe, de l’application des

politiques marketing groupe, de la gestion de budgets et du relationnel

clients et autorités.



Motivé par les Challenges et le Management.



Parfaite maîtrise des véhicules : Berline, 4/4, L 200, Camionnette etc.



Recherche : Responsable Commercial ou Responsable de Zone, dans le

cadre d’un nouveau projet à lancer ou en cours de développement.





Mes compétences :

Management d'équipes

Développement commerçial

Marketing direct