Khalifa Ababacar Sy DIOP

J'ai travaillé à TRANSACT PLUS filiale du GROUPE COFINA sur le produit TAM TAM,une solution de transfert d'argent en tant que agent des opérations mais également je contribue à la prospection, phoning et assistance pour le Réseau sénégal.

je suis en même temps un MBA (Master in Business Administration) à l’Institut Africain de Management (I.A.M) Dakar, spécialité marketing.

Je me suis déjà approprié des connaissances en : négociation commerciale, publicité et promotion de vente, marketing des services ; étude de marché ; communication ; contrôle et gestion prévisionnelle budget; contrôle qualité, management interculturel/organisation,) ; community management.

Je possède quatre (03) années d’expérience professionnelle dans le domaine gestionnaire de caisse dans une pharmacie ,la saisie et contrôle de fichier administratif à la Direction de l’Automatisation des Fichiers (D.A.F) au Ministère de l’Intérieur. Je suis extrêmement dynamique et collectif quand il s’agit de travailler en groupe et le goût de la responsabilité . En outre de mes connaissances de l’outil informatique, je parle le français et l’anglais couramment. Ainsi je sais que je peux être un ajout précieux à votre équipe.

Connaissance informatique

Word, Excel, Powerpoint, Sphinx Photoshop, Ulead



Mes compétences :

Management