Khalifa BELOUZAA

Depuis 1993 :



Auteur / Compositeur / Interprète .

Organisation d'évènementiel / Production phonographique.

Gestion de tournées .

Intérêts grandissant pour les nouvelles technologies

Production et diffusion musicale numérique.



Administration de site et de pages Facebook

Développement des contacts au delà du réseau artistique.



Passion pour l'écriture, l'info et le rédactionnel.

Réalisation de clips vidéo promotionnels et d'enregistrements sonores.





Maitrise de l'anglais parlé et écrit.



Aujourd'hui Community manager / Auteur / Réalisateur.



A votre service!



Khalifa