Céline BELOUZAA

Ecouter, accompagner, conseiller, valoriser l'humain: voilà les principaux verbes qui caractérisent ce qui me motive et que je cherche à mettre en oeuvre dans ma pratique professionnelle. Titulaire d'un Master en Psychologie du Travail et des Organisations (Université François Rabelais de Tours), je souhaite à présent vivre de nouvelles expériences professionnelles, de nouvelles rencontres afin de continuer de m'enrichir humainement et professionnellement.



Mes compétences :

Risques psychosociaux

Recrutement

Formation

Insertion socioprofessionnelle

Orientation professionnelle