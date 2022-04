Khalifa BOUDEHBA

Monsieur,



Je me présente pour le poste de HSE

Je voudrais continuer ma vie professionnelle dans ce domaine, car depuis ma formation je m’épanouis pleinement dans ce métier, doté d’un esprit vif, j’interviens efficacement sur les missions que l’on me confiés.

Mon esprit d’équipe et d’initiative me permettent d’avoir une bonne coopération avec mes collègues, Dynamique et enthousiaste j’ai le sens du rationnel et des priorités, polyvalent et sans attache géographique.

Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer ,monsieur mes sincères salutations.

E-mail: khalifaabdawi@Yahoo.fr

tél +213674487238



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel