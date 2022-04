Khalifa Essabri KARIM

Je suis directeur commercial de la société DIN MAROC filiale de la multinationale espagnole EMDEP.,une entreprise presente dans plusieurs pays europeens,specialisee dans le negoce,la commercialisation et la distribution des machines et fournitures industrielles adressées à toutes les applications au sein de l'industrie

transmission mécanique - système d’étanchéité - filtration -équipements labo -système pneumatique- vannes -équipements pour l'agroalimentaire etc....



Mes compétences :

reponsable d atelier fabricacion( pieces auto

Production industrielle