Khalifa GAYE

M. Khalifa Oumar Niane Gaye,étudiant en Master 2 en Développement des Chaines de Valeurs et Entrepreneuriat Agricole et Agro-Alimentaire à l'Ecole Nationale Supérieure d'Agriculture (ENSA) de Thiès.

je suis titulaire d'une Maîtrise et licence en Gestion d'Entreprise Agricole à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis

Et aussi titulaire d'un Brevet de Technicien Supérieur en Comptabilité et Gestion des entreprises.

Par ailleurs j'ai pu effectuer différents stages dans des structures diverses.

Avec la formation que j'ai eu à faire, je suis en mesure de diriger et de coordonner un projet de développement agricole. Je peux aussi avec mes bases en Chaines de valeurs élaborer une nouvelle chaîne de valeur ou en apporter une amélioration sur une chaîne déjà existante.

De ce fait, je serai en mesure d'apport mon soutien à toutes sortes d'entreprises Agricoles et Agro-alimentaires.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet