Khalifa GUEYE

Je suis diplômé en sciences humaines et fort d'une expérience dans la recherche et développement dans le secteur public avec des missions et des projets divers (assistant chef de projet organisation etc.) dans le secteur privée. Investigateur et résolument tourner vers le futur, j'apporte aux organisations dans lesquelles je travaille des idées, des réflexions stratégiques et des produits nouveaux. Dynamique, mobile et d'une grande capacité d'adaptation, je suis à la recherche de nouveaux challenges avec le seul crédo de me libérer de toutes les limites mentales et physiques.



Mes compétences :

Informatiques : Excel, Word, PowerPoint, Internet

Synthèse rédactionnelle

Travail en équipe

PSC1

Organisation du travail

Analyse de données

Approvisionnement et achats

Organisations humanitaires

Organisation d'évènements

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion des ressources humaines

Rigueur

Reporting