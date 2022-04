Khalifa GUEYE

Bonjour,

Je suis étudiant en double formation de Master à l'Institut Supérieur de Management (ISM) et à l'Université de Thiès avec comme spécialités respectives Management des Ressources Humaines et Management du tourisme.

Auparavant, j'ai suivi en ce qui concerne le 1er cycle d'études supérieures une formation en Management du Tourisme et de l’Hôtellerie toujours à l'Université de Thiès sanctionnée par le diplôme de Licence. Et au terme de celui-ci, j'ai présenté et soutenu un projet de fin de cycle portant sur La valorisation des Potentialités naturelles et culturelles pour le Développement du Tourisme:l'exemple du terroir de Yéne.

L'on notera surtout que je trouve aspiration dans le fait de diversifier le contenu des études mais je rappelle aussi que les deux branches sont à même de suivre un même fil conducteur. Cette transversalité me permettra, sans doute, de capitaliser en expériences et de trouver le véritable profil dans le monde professionnel.



Mes compétences :

Tourisme

Tourisme d'affaires

Communication interne

Gestion de projets

Prise de décision sous forte contrainte de st

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Administration du personnel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Strategie

Culture