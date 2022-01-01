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Khalifa HASSOUNA

TUNIS

En résumé

MAINTENANCE, EXPLOITATION ET CONDUITE DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ÉLECTRICITÉ

MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA SANTE ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL


AUDITEUR TIERCE PARTIE QUALITÉ

AUDITEUR TIERCE PARTIE SANTE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

FORMATEUR EN MANAGEMENT (normes, mise en place, amélioration, audit interne, outils qualité, prévention et sécurité)

FORMATEUR EN TECHNIQUE DE COMMUNICATION ET DE TRAVAIL EN EQUIPE

SAFETY ENGINEER

Mes compétences :
MAINTENANCE
FORMATION
PNL

Entreprises

  • STEG - INGÉNIEUR PRINCIPAL

    2004 - 2011 MAINTENANCE, EXPLOITATION ET CONDUITE DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ÉLECTRICITÉ

    MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

    MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA SANTE ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL


    AUDITEUR TIERCE PARTIE QUALITÉ

    AUDITEUR TIERCE PARTIE SANTE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

    FORMATEUR EN MANAGEMENT (normes, mise en place, amélioration, audit interne, outils qualité, prévention et sécurité)

    FORMATEUR EN TECHNIQUE DE COMMUNICATION ET DE TRAVAIL EN EQUIPE

Formations

  • Enit (Tunis)

    Tunis 2002 - 2003 RÉSEAUX ENERGIE ELECTRIQUE

    MASTERE - PARRAINE PAR LA STEG

  • ENIS École National Des Ingenieurs Sfax (Sfax)

    Sfax 1998 - 2001 GENIE ELECTRIQUE

    GENIE ELECTRIQUE

  • Lycée 11 Janvier (Jebeniana)

    Jebeniana 1989 - 1996 MATH

    MATH

Réseau