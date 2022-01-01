Khalifa HASSOUNA

MAINTENANCE, EXPLOITATION ET CONDUITE DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ÉLECTRICITÉ
MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA SANTE ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
AUDITEUR TIERCE PARTIE QUALITÉ
AUDITEUR TIERCE PARTIE SANTE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
FORMATEUR EN MANAGEMENT (normes, mise en place, amélioration, audit interne, outils qualité, prévention et sécurité)
FORMATEUR EN TECHNIQUE DE COMMUNICATION ET DE TRAVAIL EN EQUIPE
SAFETY ENGINEER
Mes compétences :
MAINTENANCE
FORMATION
PNL