Khalila HASSOUNA

▪ Spécialiste du mécénat

▪ 15 ans d'expérience en levée de fonds publics et privés (grands donateurs, fondations, entreprises), en France et en Grande-Bretagne

▪ Création d'une fondation abritée et d'un fonds de dotation



Actuellement directrice commerciale d'ICONEM, startup spécialisée dans la reconstruction 3D de sites archéologiques en danger:



▪ investisseur: Parrot

▪ acquisition des données par drone

▪ clients: UNESCO, RMN-Grand Palais, ...



Mes compétences :

Fundraising

Gestion de projet

Communication

Développement commercial

Relations internationales