Mouna DOULAKI

Directrice du Développement dans l’industrie du luxe

Plus de 10 ans d’expérience à l’international

HEC Paris Executive MBA



· Energie et enthousiasme communicatifs et fédérateurs

· Sensibilité accrue à la qualité des produits, des services et au savoir-faire

· Définition, structure et pilotage de stratégies adaptées à une entité en difficulté

· Esprit analytique et solide culture du chiffre et des résultats en environnement retail et wholesale

· Expertise terrain d’équipes hétérogènes et des leviers de l’expérience client corrélés à la stimulation des ventes