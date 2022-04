Khalil ABDELFADEL

Ayant des connaissances approfondies en finance, en stratégie et en ingénierie des affaires, j’assiste la direction dans ses décisions stratégiques en délivrant des analyses sur les tendances de marché. Je m’implique dans le business développement depuis la découverte de marché, la rencontre des partenaires, l’animation des salons, jusqu’aux réponses aux appels d’offres et le suivi client. Je travaille dans des environnements multiculturels avec des déplacements réguliers à l’étranger, d’où je retire, outre une grande ouverture d’esprit, la gestion de stress et la capacité à m’adapter facilement à des environnements différents.



Mes compétences :

PRINCE2 Foundation

Commerce international

E-commerce

Logistique

Prince2

Intelligence économique

Gestion de projet

Commerce

Project Management

CAPM PMI

Microsoft Office

Multicultural Management

Ferroviaire