Khalil ABENE

Passionné par l'innovation et les nouvelles technologies, je suis toujours prêt à relever de nouveaux défis et challenges !



Actuellement ingénieur recherche et développement au laboratoire LMSSMat, mon goût prononcé pour la communication me permet de travailler et d’interagir avec les équipes internes, étant multinationaux et multidisciplinaires.



Aimant rencontrer et connaitre de nouvelles personnes, n'hésitez pas à me contacter, je serais ravie de partager avec vous mon expérience ainsi que la vôtre et de trouver de nombreux intérêts communs !



Mots clés: mécanique numérique, calcul des structures , simulation, statique, dynamique, multi-échelle, éléments finis.



Mes compétences :

Matlab

ActionScript 2

Langage c

Abaqus CAE

Catia v5

Ansa

Maple

Flash

Word – Excel – Powerpoint

Abaqus Unified FEA

CATIA

3D

ANSYS

C++

FORTRAN

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Pascal

RDM

Script V2