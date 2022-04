Khalil AL-YAKOOB

Je suis diplômé d'un doctorat en génie des procédés ainsi que d’un DEA de l’institut national polytechnique de Toulouse.



J'ai acquis plus de huit ans d’expérience dans le domaine du génie des procédés, le management et la gestion des projets , la relation technico-commerciale, l'environnement, la prévention et la gestion des risques, la réglementation européenne REACH et la thermique. J’ai conçu et réalisé des projets théoriques et expérimentaux dont certains ont des applications réelles dans le domaine de pétrochimie.



J’ai déjà consacré de longues années en tant de chercheur et consultant en énergie renouvelable et bio -lubrifiants.



Plus généralement, j’ai acquis une solide expérience dans le conseil, le marketing, l’étude de marché, la recherche documentaire ainsi que le suivi des dossiers clients.



J’ai eu l’occasion de résider et travailler dans une zone à dominante anglophone. De plus mes formations initiales étaient en anglais, ce qui me permet aujourd’hui de parler couramment cette langue.



