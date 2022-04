Khalil AMDOUNI

Après avoir obtenu mon diplôme d’ingénieur en Génie Logiciel , suite à plusieurs stages réussis dans le domaine de conception et développement de solutions logicielles, j’ai choisi d’occuper un premier poste comme ingénieur d'études et développement au sein de la société ThinkTank Business SARL, société spécialisée dans le domaine d’étude et développement des solutions bancaires et ecommerces. Je n’ai cessé, ensuite, d’approfondir à la fois mes connaissances techniques et métiers pour satisfaire aux mieux les besoins de la clientèle.

j'ai été impliqué dans la conception et le développement de solutions logicielles innovantes pour des grandes entreprises clientes françaises et allemandes.

Pendant ce parcours professionnel, j'étais responsable du développement du cycle de vie complet d'une plateforme WEB de boutiques en ligne (http://www.dilengo.com ) et du produit de gestion du risque bancaire SOLTAIN (http://soltain.de ).

Après une année passée à ThinkTank j’ai été recruté par l’opérateur télécom Ooredoo (ancien Qtel, dont la filiale Tunisienne est Tunisiana), au sein duquel j’ai travaillé sur leur projet de gestion de caisse StoreCash (Struts, Spring, Hibernate, Spring Quartz, Spring AOP, Spring security), cette expérience m’a permis d’avoir une bonne maitrise du langage PL/SQL utilisé pour développer la majorité des procédure de nettoyage et de mise à jour du stock dans le groupe.

J’ai à mon actif plusieurs réalisations sous Java/JEE ; Spring (Spring IOC, Spring AOP, Spring security), Struts1 et 2, Hibernate, JPA, EJB 3, JaxRS, MySQL, Oracle ainsi que d’autres Frameworks et plateformes logicielles.



Mes compétences :

JAVA

Eclipse

Oracle 10g

CleanAjax

JavaScript/Ajax

Jboss

Struts

Icefaces

SOAP

Spring

JEE5

JPA

JSF

Android

Hibernate

J2EE

EJB3

Tomcat

JBOSS RestEasy

Spring AOP

Spring MVC