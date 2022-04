Khalil Barkati, technologue/technicien supérieur en génie mécanique, possédant un excellant background en dessin technique, qualité, technique de mesure, méthode et production ainsi que conception & innovation; ces différentes formations m’étaient utiles pour peaufiner mes capacités d’analyse et développement et à mettre en œuvre des techniques d’inspection qualité.

Je détiens plus de 5 ans d'expérience, notamment à l’inspection en qualité, qualité d’ingénierie, préparation technique et recherche & développement de plus un excellent projet fin d’études et 2 stages.

À travers ces différents mandats, J’ai développé une habileté à lire et à interpréter des plans techniques avec l’approbation et l’inspection des premières pièces usinés de haute précision pour l'aéronautique ainsi l’inspection au niveau de l’assemblage des éléments de la structure aéronautique sur les différents plans de qualité: processus, préparation technique et méthodes, contrôle et assurance.

L’importance de livrer des produits conformes au bon moment, dans le domaine de l’aéronautique, m’a appris de bien respecter les normes et les standards aéronautiques et de satisfaire les exigences clients.

Mes expériences m’ont permis de performer mes qualités, de dynamisme, d’organisation, de fiabilité et de travailler et collaborer avec un bon esprit d’équipe de plus mon jugement m’a permis de prendre des bonnes décisions.

Les mandats réalisés, au sein de ses différentes compagnies multinationales, m’aideront à s’intégrer dans le milieu professionnel international.



Mes compétences :

Advanced

ASME

Assurance

Assurance Qualité

Autocad

Aviation

CAD

Cad cam

Calibration

CAM

Catia

CMM

Contrôle qualité

Inspection

Métrologie

Pareto

PARETO…

Programming

Qualité

Quality

Quality Control

Relationship

SAP

Supplier quality