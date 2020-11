Khalil BEL HAJ YAHIA

J'ai un grand intérêt pour l'édition, la narrativité, l'expérience d'utilisateur et la stratégie de communication multispectrale (gestion du flux d'influence). Mon point fort est de connecter avec créativité l'expérience de l'utilisateur, la vision de l'innovateur et les restreintes du créateur.



En fusionnant les concepts de Design thinking au Storytelling, jai instauré la base pour fonder une nouvelle branche de la narratologie : lArtisanat Narratif, qui concerne notamment la conceptualisation et la production de récits non linéaires avec la prise en conscience des comportements imprévisibles des receveurs ; Satisfaire ET Confronter.