Khalil BOUHAD

J'ai commence ma carrière professionnelle de 1999 à 2007 au sein du Supermarché Carrefour Market Lambert a St Julien en Genevois en Haute Savoie en tant que magasinier et réceptionniste.



EN 2007 j'ai été diplômé d'un certificat d'Aptitude Professionnelle Agricole en spécialité ouvrier polyvalent du travail industriel des viandes a l'Ecole Nationale Industrie du Lait et des Viandes à la Roche/Foron en Haute Savoie.



Suite à mon diplôme j'ai travaillé de 2007 à 2008 au sein de la boucherie qui m'a formé pendant ma formation,la Boucherie Fanco-Suisse a Gaillard en Haute Savoie.



En 2008, j'ai été employé comme vendeur boucher au sein des magasins COOP tout d'abord à Champel Genève ,puis en 2010 cadre responsable boucherie à Bernex Genève.



Enfin en 2013 ,j'ai souhaité orienter ma profession dans la domaine de la poissonnerie et je suis devenu cadre responsable poissonnerie a Blandonnet Genève jusqu'à aujourd'hui.



Mes compétences :

Conscience professionnelle

Ponctuel

Rigueur

Dynamique