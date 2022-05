Vincent DELICATA

A ce jour directeur d'hypermarché ayant sous ma responsabilité 200 personnes pour une enseigne Suisse, J'ai toujours dirigé des postes à responsabilités dans tous les domaines de la distribution avec une expérience de plus 20 ans,jusqu'à devenir directeur,en sachant m’adapter à toutes situations dans des contextes très variés ,changement d’enseigne, agrandissement ,transfère de surface , dernier en date création d’un magasin à Lyon.

Pilote de plusieurs projets en étroite collaboration avec les centrales d’achats,ouverture de magasins projet de nouveau concept , atelier de boucherie déporté ... pour motivation première la réussite de ceux ci. J’ai un sens accru du management, de la gestion et des objectifs donnés, avec de très bonnes connaissances en hygiène alimentaire, commerçant dans l’âme, sachant m’adapter à toutes situations j'ai toujours développer l'activité des secteurs placés sous ma responsabilité en formant et mobilisant des équipes et les encadrant autour d’objectifs , afin d’améliorer les résultats et le service clients et la rentabilité des magasins.

Mes atouts , le commerces, mon expérience du terrain,une certaine organisation,ma rigueur mais aussi mon management que j'ai acquise tout au long de mon parcours professionnel.









Mes compétences :

Gestion de projet

Commerce

Management