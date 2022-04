Khalil BOUTEJDIR

Participation à plusieurs missions de conseil en Assurance traitant de problématiques organisationnelles et systèmes d’information. Je suis ainsi intervenu sur des missions d’optimisation de processus, de maitrise d’ouvrage, de conduite de changement et de pilotage de projet chez des grands comptes en assurance (Allianz, Groupama, MAIF, Groupe Caisses d’Epargne, CNP)



Compétences :

Assurance Vie et IARD

PMO + AMOA

Processus de gestion front et back office en assurance





Points Forts :

Force de proposition

Autonomie

Prise d'initiative

Rigueur et engagement