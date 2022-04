Khalil CAMARA

Journaliste indépendant de près de 6 ans d’expérience, je suis avant tout un passionné du terrain. Dynamique et polyvalent, Khalil Kamara dispose d’une solide expérience dans le milieu du Journalisme dans tous ses états: Presse écrite, Radio, Presse en ligne, Journalisme d'investigation et consultant auprès de grands Cabinets de "consulting" International. Combinés à sa passion, sa capacité d’apprentissage et d’adaptation rapide, ainsi que son esprit d’initiative et de créativité, Khalil Kamara est un atout stratégique et un profil très intéressant pour les fonctions dans les domaines du Journalisme et de la Communication...



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet