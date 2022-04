Khalil CHIKHAOUI

Etudiant en Communication, polyvalent et dynamique, je maîtrise parfaitement trois langues. J'ai déjà porté diverses casquettes professionnelles: graphiste freelance, enseignant vacataire et chargé des relations presse, je reste néanmoins plus sensible au secteur culturel mais motivé pour toute proposition de travail en matière de communication et ce, quelque soit le secteur.

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations !



Mes compétences :

Rédaction

Relationnel

Conception graphique