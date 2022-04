Khalil EL KAISSI

Etudiant en troisième année à l'ENSEEIHT en filière mécanique des fluides parcours énergétique et procédés - Combustion.

La mécanique des fluides m’a toujours intéressé. Plus spécifiquement son application pour les moteurs à combustion internes. J’ai toujours été fasciné par le fonctionnement d’une voiture, par l’ensemble des éléments et des mécanismes qui font que le véhicule puisse se mettre en route. Aujourd’hui, je souhaiterais poursuivre mes études dans ce domaines afin d’en faire mon métier.

Organisé, rigoureux et minutieux, je pense avoir les qualités nécessaires pour envisager de travailler dans ce secteur.



Mes compétences :

Combustion

CFD

Moteur thermique

Mécanique des fluides

Thermohydraulique