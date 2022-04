Khalil FEKI

Garant de la mise en place de l'ensemble des moyens, méthodes et supports planifiés dans le but de former en externe les professionnels sur les systèmes Knauf, et produits. Intervention également en interne afin d'améliorer les connaissances et les compétences des collaborateurs. Mes attributions sont : élaboration et suivi du plan annuel de formation, implantation des produits et systèmes auprès des entreprises clientes et des distributeurs, relation constante avec les centres de formation du bâtiment et nos partenaires. Homme de terrain, doté de réelles qualités pédagogiques vos capacités à expliquer, à écouter, à montrer, à convaincre sont réelles. En plus des outils informatiques courants, il faut maîtrisez parfaitement les logiciels de calepinage, métrés, calculs, La connaissance des produits du bâtiment est exigée. Français et anglais exigés.



