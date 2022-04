Khalil GUIZANI

Jeune diplômé titulaire d’un master en entrepreneuriat dans l’économie numérique du l’ESSECT Montfleury et d’une licence fondamentale en gestion spécialité hautes études commerciales du IHEC Carthage, j’aimerai mettre à votre service les compétences que j’ai pu acquérir au long de mon parcours académique.

Résistant au stress, persévérant et de caractère sociable, j'aimerais travailler dans une équipe jeune et dynamique. Responsable, travailleur, rigoureux, disponible et Possédant une motivation sans faille, je saurai mener à bien les différentes missions que vous me confierez.

Sociable et à l’écoute, je sais m’adapter à une situation en place et je pourrais ainsi m’intégrer sans le moindre problème à votre équipe.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, ou pour vous rencontrer lors d’un entretien.





Mes compétences :

Esprit commerciale

Esprit analytique

Esprit d'initiative

Entreprenariat